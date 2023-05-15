Глава ЕК фон дер Ляйен: новые санкции Евросоюза ограничат транзит товаров через Россию

Новые санкции Евросоюза против России будут направлены на усиление ограничений транзита товаров двойного назначения в РФ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Новые рестрикции также предусматривают введение ограничений на товары двойного назначения в некоторые третьи страны. В ЕК обратили внимание на несоответствие между поставками товаров из ЕС транзитом через Россию и их прибытием в пункт назначения.
«Также речь идет о третьих странах, которые покупают товары непосредственно у ЕС, а затем, предположительно, передают попадающие под санкции товары России», — заявила фон дер Ляйен.
Ранее страны Евросоюза поддержали ужесточение энергетических санкций против России. Данный вопрос был поднят на обсуждении 11 пакета антироссийских санкций, пишет Национальная Служба Новостей.