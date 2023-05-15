Гражданин США получил пожизненный срок за шпионаж в Китае

Пекин, 15 мая. Власти КНР приговорили к пожизненному заключению обвиняемого в шпионаже гражданина США. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Как стало известно журналистам, судебные органы Поднебесной признали 78-летнего жителя Гонконга Джона Синвань Люна, который имел гражданство Соединенных Штатов, виновным в шпионаже и приговорили его к пожизненному тюремному заключению. Как отмечает издание, китайская сторона не обнародовала подробностей касательно обвинений, выдвинутых против Синвань Люна.
Нынешний приговор стал далеко не первым. В марте за шпионаж был осужден гражданин Японии, работавший в фармацевтической компании Astellas Pharma. Официальный Токио заявил, что исполнительный директор Astellas стал 17-м японцем, задержанным китайскими властями с 2015 года.
Как отмечают аналитики, в прошлом месяце Китай расширил сферу действия своего закона о борьбе со шпионажем, охватив ряд новых данных и видов цифровой деятельности. Руководители иностранных компаний заявили, что они обеспокоены тем, что новые полномочия, предоставленные чиновникам в соответствии с законом, который вступает в силу 1 июля, могут угрожать превратить повседневную деловую деятельность в преступление против национальной безопасности.
Приговор гражданину США был вынесен на фоне постепенного ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном, которое связано с политикой администрации Байдена касательно Тайваня и формировании антикитайских альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе.