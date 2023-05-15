Гражданин США получил пожизненный срок за шпионаж в Китае

Как отмечают аналитики, в прошлом месяце Китай расширил сферу действия своего закона о борьбе со шпионажем, охватив ряд новых данных и видов цифровой деятельности. Руководители иностранных компаний заявили, что они обеспокоены тем, что новые полномочия, предоставленные чиновникам в соответствии с законом, который вступает в силу 1 июля, могут угрожать превратить повседневную деловую деятельность в преступление против национальной безопасности.