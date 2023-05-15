Отчим изнасиловал 14-летннюю падчерицу в квартире на проспекте Тореза в Петербурге

Отчим изнасиловал 14-летннюю падчерицу в квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в минувшую субботу вечером в квартире на улице Тореза. 38-летняя женщина обратилась с заявлением о привлечении к ответственности ее 37-летнего сожителя, который совершил действия сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери.
Полицейские задержали злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Житель Петербурга в Калининском районе избил свою возлюбленную в троллейбусе. Пострадавшую в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Однако 42-летний «друг» отыскал ее, нанес несколько ножевых ранений и сбежал. Вскоре его задержали.