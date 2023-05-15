Председатель Суверенного совета Судана объявил о назначении нового управляющего ЦБ страны

Хартум, 15 мая. Председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан назначил нового управляющего ЦБ страны, пишут арабские СМИ.
Аль-Бурхан отстранил от должности главу Центрального банка республики Хусейна Яхья Джангула без упоминания причины решения.
«Председатель Суверенного совета Судана назначил на пост управляющего ЦБ страны Бураи ас-Сиддика Али Ахмеда», — добавлено в заявлении ведомства.
Ранее председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о решении заморозить счета Сил быстрого реагирования (СБР) во всех банках.