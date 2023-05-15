Эксперты оценили ситуацию на валютном рынке и назвали способ сокращения дефицита госбюджета

На сегодняшний день отмечается повышенная волатильность торгов на валютном рынке. На курсы влияют различные факторы, в том числе давление на доллар и общая политическая напряженность. В беседе с ФАН управляющий директор «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов проанализировали ситуацию на валютном рынке, оценили ее влияние на российский госбюджет и дали прогнозы по котировкам на ближайшее время.
Так, Владислав Антонов приводит итоги минувшей недели. С 7 по 12 мая курс американской валюты возрос на 0,70% и составил до 77,92 рублей за доллар. Позиция евро же снизилась на 0,73% до 84,84 рубля, также юань сдала позиции на 0,37% до курса 11,12 рублей за китайскую денежную единицу.
«За 11 и 12 мая перед выходными рубль растерял большую часть потерь на фоне закрытия коротких позиций по иностранным валютам и неблагоприятного внешнего фона. Проблемы рублю создают дешевеющая нефть, сокращение продаж валюты экспортерами, а также разрастающийся дефицит бюджета и сохраняющиеся высокие геополитические риски», — отметил эксперт.
Аналитик считает, что давление на нефтяной рынок оказывают сигналы ухудшения экономической ситуации в США и рост запасов «черного золота».
«Инвесторы опасаются рецессии в Штатах, которая снизит спрос на нефть. Также негативное влияние на рисковые активы оказывает неопределенность в отношении потолка госдолга США, обсуждение которого перенесено на новую рабочую неделю», — отметил Антонов.
По данным ЦБ России, крупнейшие экспортеры в апреле сократили объем чистых продаж иностранной валюты на 42% — до 7 млрд долларов по сравнению с 11,6 млрд долларов в марте. Баррель Urals стоит 50 долларов.
«С таким внешним фоном и стоимостью нефти, Минфин РФ не сможет обуздать дефицит бюджета. Ослабление рубля на сегодня является единственным действенным способом покрытия расходов и сокращения дефицита. Изменение курса национальной валюты стоит бюджету РФ около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллару», — заявил финэксперт BitRiver.
В то же время, отмечает Владислав Антонов, в понедельник, 15 мая утренняя сессия на Мосбирже открылась ростом по рублевым парам. Так, американская валюта возвращается к своему равновесному уровню 80 рублей за доллар, евро — 89 рублей, юань — 11,50 рубля.
«Предложение валюты от экспортеров может появиться ближе к 28 мая. Если оно будет небольшим, то рублевые пары двинутся к ранее достигнутым максимумам: 83,50 рубля за доллар, 92,00 рубля за евро и 12,13 рубля за юань. Ослабление рубля может ускорить слабость нефтяного рынка. После пятничных торгов возросли риски обвала цены на Brent до 67 долларов за баррель», — дал прогноз специалист.
Отметил колебание котировок и управляющий директор «Альфа-Форекс». Кирилл Дронов также спрогнозировал курс до конца лета.
«До конца мая диапазон колебания котировок составит порядка 75 — 80,50 рубля за доллар против нынешних 79 рублей. Евро — 82,50 — 88,50 рубля по сравнению с нынешними 84. Правительству комфортен курс доллара в диапазоне 70 — 80 рублей. С высокой вероятностью он сохранится до начала лета», — отметил аналитик.
Ранее журналисты информационного издания «Свободная пресса» подробно рассказали о происходящих на мировой арене экономических процессах, а также объяснили, почему нарастающая тенденция по отказу от американской валюты встревожила США.