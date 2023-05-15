Эксперты оценили ситуацию на валютном рынке и назвали способ сокращения дефицита госбюджета

На сегодняшний день отмечается повышенная волатильность торгов на валютном рынке. На курсы влияют различные факторы, в том числе давление на доллар и общая политическая напряженность. В беседе с ФАН управляющий директор «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов проанализировали ситуацию на валютном рынке, оценили ее влияние на российский госбюджет и дали прогнозы по котировкам на ближайшее время.