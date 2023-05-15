В Волгограде девушка умерла от наркотика, которым ее угостил мигрант

Следователи установили, что 22-летний гражданин одной из стран СНГ предложил наркотики троим посетительницам ночного клуба, двоим из которых не было 18 лет, отметили в ведомстве. Мужчина уговорил девушек принять препараты, которые принес из своего номера. В результате употребления вещества одна из новых приятельниц мигранта умерла, рассказали правоохранители.