В Волгограде девушка умерла от наркотика, которым ее угостил мигрант

Полиция Волгограда задержала мигранта, который угостил несовершеннолетнюю наркотиком. После приема вещества 17-летняя девушка скончалась, сообщили в региональном управлении СК России.
Следователи установили, что 22-летний гражданин одной из стран СНГ предложил наркотики троим посетительницам ночного клуба, двоим из которых не было 18 лет, отметили в ведомстве. Мужчина уговорил девушек принять препараты, которые принес из своего номера. В результате употребления вещества одна из новых приятельниц мигранта умерла, рассказали правоохранители.
«Понимая, что за содеянное он будет привлечен к уголовной ответственности, злоумышленник незамедлительно скрылся с территории Волгоградской области», — сообщили в Следственном комитете.
Несмотря на это, следователи и сотрудники полиции смогли задержать молодого человека. Проводится проверка обстоятельств дела, а также законности пребывания мужчины на территории страны.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку контрабанды крупной партии наркотиков в аэропорту Домодедово. Как сообщала Национальная Служба Новостей, правоохранители изъяли 492 килограмма кокаина, направлявшегося в Польшу.