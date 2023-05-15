Президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для иностранцев в зоне СВО

Стоит отметить, что это не первая инициатива властей, связанная с СВО. Ранее глава государства поручил обеспечить все условия для возвращения тех жителей новых регионов РФ, которые уехали в другие страны. Соответствующие планы будут осуществляться в рамках Концепции государственной миграционной политики России на период до 2025 года.