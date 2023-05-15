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Омбудсмен Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных

Политика
Омбудсмен Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских военных

Россия получила ответ от директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Макаччи по обращению о пытках российских военнослужащих в украинском плену. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Бюро сообщило, что обеспечит сбор, консолидацию и анализ всех доступных свидетельств данных нарушений. Омбудсмен выразила надежду на объективное расследование со стороны ОБСЕ по данному вопросу.

«От Директора Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) М. Мекаччи на нашу просьбу обратить внимание на информацию о пытках российских военнослужащих получен ответ», — сообщила москалькова.

Ранее Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена трех российских летчиков. Отмечается, что с ними сейчас работают медики и психологи, пишет Национальная Служба Новостей.
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