Краснодарец Муслим Гаджимагомедов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу

Боксер из краснодарской спортшколы олимпийского резерва № 9 Муслим Гаджимагомедов стал победителем на чемпионате мира по боксу, который проходил в Ташкенте. Об этом рассказали в администрации Красонодара.
Как пишет сетевое издание «Перспектива-ру», в финальном поединке на ринге российский боксер одержал решительную победу над серебряным призером чемпионата мира-2021, чемпионом Европы-2022 итальянцем Аззисом Аббесом Мухийдином. Состязание проходило в весовой категории до 92 кг.
После этой победы Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира. В первый раз этого титула спортсмен был удостоен на домашнем чемпионате мира в Екатеринбурге в 2019 году. В тот раз кубанец одолел эквадорского боксера Хулио Кастильо, поделились в пресс-службе горадминистрации.