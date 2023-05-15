Краснодарец Муслим Гаджимагомедов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу

После этой победы Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира. В первый раз этого титула спортсмен был удостоен на домашнем чемпионате мира в Екатеринбурге в 2019 году. В тот раз кубанец одолел эквадорского боксера Хулио Кастильо, поделились в пресс-службе горадминистрации.