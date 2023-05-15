В центре Луганска прогремел взрыв

Взрыв прогремел в самом центре Луганска. Он произошел на улице Демехина, сообщили местные СМИ.
По предварительной информации, в результате инцидента есть пострадавшие. Его причиной могла стать детонация взрывного устройства, говорится в сообщении.
Военный эксперт Виктор Литовкин ранее высказался об атаке ВСУ по жилым домам в Луганске с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow, которые были отправлены Киеву Великобританией.
Власти Соединенного Королевства также планируют передать режиму Владимира Зеленского сотни ударных беспилотников и ракеты ПВО. Детали, связанные с новым пакетом помощи Киеву со стороны Лондона, раскрыли зарубежные журналисты.