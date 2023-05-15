Нереальные нормы расхода воды в Дании взбесили украинских беженцев

Жизнь в Дании преподнесла неприятные сюрпризы украинским беженцам. Переселенцы жалуются на местные порядки, высокие тарифы и даже случаи грабежа. Подробности приводит источник ФАН.
Раздражающим фактором для украинцев стали «нереальные нормы» расхода воды в скандинавской стране. По свидетельствам одной из переселенок, на шесть человек предусматривается лишь 1,7 куб. м. в месяц. Для сравнения, в России норма потребления воды за аналогичный период составляет 6,9 «кубов» холодной и 4,7 «куба» горячей воды на одного человека.
Беженцы жалуются, что датчане заранее не предупредили их о необходимости оплачивать перерасход ресурса. Ведь живущие в коммунах украинцы теперь должны огромные деньги и считают, что их «подставили».
«У нас норма 1,7 "куба" месяц на шесть человек. Это вот сейчас мы узнали, когда уже деньги должны. Понимаете, какой у нас перерасход?», — задается вопросом одна из переселенок в Сети.
Действие подобных норм в Дании связывают с отсутствием отдельного водоснабжения в большинстве местных домов. Жители скандинавской страны пользуются так называемыми «титанами» для нагревания воды.
Примечательно, что для датчан норма потребления ресурса оказалась немного выше, чем для украинцев — 3,4 куб. м. в месяц. Однако даже такие показатели не дотягивают до российских.
От беженцев доносятся жалобы и на регулярные кражи велосипедов, которые являются основным видом транспорта в Дании, подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.
Пользователи соцсетей ранее рассказали, что в Германии фиксируются случаи изъятия детей у украинских беженцев, что вызывает опасения и недоумение у мигрантов.