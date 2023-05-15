Нереальные нормы расхода воды в Дании взбесили украинских беженцев

Раздражающим фактором для украинцев стали «нереальные нормы» расхода воды в скандинавской стране. По свидетельствам одной из переселенок, на шесть человек предусматривается лишь 1,7 куб. м. в месяц. Для сравнения, в России норма потребления воды за аналогичный период составляет 6,9 «кубов» холодной и 4,7 «куба» горячей воды на одного человека.