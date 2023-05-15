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Большинство россиян готовы оплачивать страховку пожилого родственника

Общество
Большинство россиян готовы оплачивать страховку пожилого родственника

Большинство жителей России готовы возложить на себя обязанности по оплате медицинского страхования для своих пожилых родственников. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование страховых компаний Madanes Россия и «Ю-Лайф».

Согласно данным опроса, 52,2% респондентов волнуются за здоровье близких — родителей, бабушек и дедушек и других родственников в возрасте. Почти 60% опрошенных считают важным наличие медстраховки для пожилых людей, так она позволяет получить вовремя квалифицированную, качественную медицинскую помощь.

При этом большинство участников исследования сообщили о готовности платить за страховку для престарелого близкого — до десяти тысяч рублей ежегодно. Почти 31% населения готовы выделить из собственного бюджета до 20 тысяч в год. Около 20% респондентов могут платить за страхование свыше 20 000 рублей ежегодно.

Ранее выяснилось, что примерно треть жителей России не считает спорт профессией.
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