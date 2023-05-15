Большинство россиян готовы оплачивать страховку пожилого родственника

При этом большинство участников исследования сообщили о готовности платить за страховку для престарелого близкого — до десяти тысяч рублей ежегодно. Почти 31% населения готовы выделить из собственного бюджета до 20 тысяч в год. Около 20% респондентов могут платить за страхование свыше 20 000 рублей ежегодно.