Тем, кто сдается в плен ВСУ — премия, а тех, кто идет в ЧВК «Вагнер», хотят сажать на 15 лет: Пригожин жестко ответил генералу Соболеву

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подверг жесткой критике инициативу депутата Госдумы и генерала Виктора Соболева о введении наказания за вступление в ряды «музыкантов».
Член нижней палаты парламента Соболев во время общения с прессой сообщил, что мобилизованные россияне, которые вступят в ряды «музыкантов», могут столкнуться с наказанием в виде 15 лет лишения свободы. Издание «Блокнот» попросило Пригожина прокомментировать слова депутата.
«По мнению товарища Соболева, те, кто переходит на сторону Украины, в том числе, сдается в плен, им надо премии давать, а те, кто идет в ЧВК «Вагнер», тех надо на 15 лет сажать», — сказал основатель «оркестра», аудиосообщение которого опубликовала его пресс-служба.
Предприниматель добавил, что Соболева необходимо проверить на «антироссийскую дизентерию». Этот человек просто позорит слово «генерал». Бизнесмен также посоветовал депутату собраться и пойти на фронт, чтобы доказать, на что он способен.
«Болтун безмозглый», — подчеркнул Пригожин.
Бизнесмен ранее заявил, что Соболеву необходимо поехать в сторону Бахмута и остановить собственным примером убегающие войска. По его словам, депутату пора вспомнить, что он — военный человек.