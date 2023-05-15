«Воровали годами бюджеты»: Пригожин высказался о «русскоговорящих гражданах», причастных к вбросу The Washington Post

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что за вбросом The Washington Post о его «связях» с Украиной могут стоять некоторые «русскоговорящие граждане», которые разворовывали бюджеты.
Американская газета недавно опубликовала статью со ссылкой на слитые в Сеть документы Пентагона, в которой говорилось, что Пригожин якобы предлагал передать Украине информацию о расположении ВС РФ взамен на вывод ВСУ из Бахмута. Журналисты Daily Storm поинтересовались у бизнесмена, может ли стоять за этим вбросом кто-то из РФ.
«Я уже достаточно подробно говорил об этом в предыдущем сообщении, но абсолютно уверен, что это кто из наших, как говорится, русскоговорящих граждан. И я думаю, что наложили полные штаны, что воровали годами бюджеты, которые требовались на оборону и на величие страны, а теперь необходимо будет отвечать перед народом», — сказал Пригожин в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.
Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что при помощи таких поступков эти личности пытаются себя спасти. Однако у них ничего не выйдет, поскольку народ потребует повесить их на Красной площади.
«Конечно же, виселицы у нас добрые и виртуальные, как у товарища Сталина», — подчеркнул бизнесмен.
Пригожин ранее иронично отреагировал на статью The Washington Post о его «контактах» с украинцами. По словам предпринимателя, получается, что он воюет за Россию, однако украинский президент Владимир Зеленский выполняет приказы основателя ЧВК «Вагнер».