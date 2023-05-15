«Воровали годами бюджеты»: Пригожин высказался о «русскоговорящих гражданах», причастных к вбросу The Washington Post

Американская газета недавно опубликовала статью со ссылкой на слитые в Сеть документы Пентагона, в которой говорилось, что Пригожин якобы предлагал передать Украине информацию о расположении ВС РФ взамен на вывод ВСУ из Бахмута. Журналисты Daily Storm поинтересовались у бизнесмена, может ли стоять за этим вбросом кто-то из РФ.