Терапевт Меняйлова объяснила, кому нельзя принимать горячую ванну

Горячая ванна помогает расслабиться, но для некоторых людей такой отдых может стать опасным. Терапевт Анастасия Меняйлова объяснила, кому стоит воздержаться от подобных процедур.
В комментарии для издания «Газета.Ru» она подчеркнула, что горячая ванна может причинить вред здоровью людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Высокая температура создает дополнительную нагрузку на сердце.
Не стоит прибегать к таким процедурам и пациентам с пониженным артериальным давлением. Это приведет к обмороку. Людям с простудой принимать такие процедуры нельзя, так как температура тела станет еще выше.
Ранее врач Яна Сыроватская объяснила, почему сердечникам не стоит делать популярное упражнение «вакуум». Она уверена, что такая физическая активность только навредит.