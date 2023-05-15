Песков: Лондон претендует на передовые позиции по накачке Украины оружием

Великобритания своими действиями претендует на передовые позиции в вопросе накачки Украины своим вооружением. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Россия относится к этому крайне негативно. Однако данный факт не окажет существенного влияния на проведение спецоперации.
«Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины. Еще раз повторяем, это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход СВО», — заявил Песков.
Представитель Кремля также выразил несогласие со словами президента Франции Эммануэля Макрона о зависимости России от Китая. Песков указал, что между странами существуют взаимовыгодные отношения, пишет Национальная Служба Новостей.