Рецидивист из Читы напал с ножом на сотрудников полиции

В Чите 36-летний местный житель напал с ножом на сотрудников правоохранительных органов. По решению суда нарушитель заключен под стражу.
Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по Забайкальскому краю, наряд полиции прибыл по вызову о нарушении общественного порядка. Во время опроса граждан нетрезвый хулиган нецензурно обругал вызвавших полицию людей, сообщает сетевое издание «Лента75.ру». Полицейские сделали ему замечание, в ответ на что злоумышленник попытался напасть на них, угрожая ножом.
Нарушитель был задержан правоохранителями. Выяснилось, что ранее он отбывал срок заключения за изнасилование и разбойное нападение. ;Кроме того, он неоднократно нарушал правила административного надзора.