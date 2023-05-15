Рецидивист из Читы напал с ножом на сотрудников полиции

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по Забайкальскому краю, наряд полиции прибыл по вызову о нарушении общественного порядка. Во время опроса граждан нетрезвый хулиган нецензурно обругал вызвавших полицию людей, сообщает сетевое издание «Лента75.ру». Полицейские сделали ему замечание, в ответ на что злоумышленник попытался напасть на них, угрожая ножом.