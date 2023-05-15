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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту главы Альянса

Политика
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту главы Альянса

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что планирует снять с себя полномочия главы НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь генсека Оана Лунгеску, цитирует ее слова Reuters.

Политик отметил, что не изменит свое решение, даже если осенью ему предложат остаться на этом посту. Стоит отметить, что в октябре этого года истекает срок полномочий Генерального секретаря. Столтенберг не намерен добиваться еще одного продления своего мандата, пишет Лунгеску. Она также отмечает, что он пробыл на своем посту три срока — девять лет.

Ранее Национальная служба новостей сообщила о встрече глав военных ведомств стран-участников Альянса. Темы обсуждения предстоящего саммита пока неизвестны.
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