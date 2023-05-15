Генсек НАТО Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту главы Альянса

Политик отметил, что не изменит свое решение, даже если осенью ему предложат остаться на этом посту. Стоит отметить, что в октябре этого года истекает срок полномочий Генерального секретаря. Столтенберг не намерен добиваться еще одного продления своего мандата, пишет Лунгеску. Она также отмечает, что он пробыл на своем посту три срока — девять лет.