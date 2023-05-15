Опрос показал, что 62% россиян имели опыт медицинского туризма в России

По опросу российской гостиничной сети AZIMUT Hotels среди жителей крупных городов России, 62% россиян имеют опыт медицинского туризма в РФ, сообщает «Газета.Ru».
В большинстве случаев (35%) россияне считают медицинский туризм отличной возможностью провести качественное обследование у врачей по специальностям. 30% опрошенных желают быстрого результата, 19% — считают медицинский туризм трендовым, а 16% — рассматривают оздоровительные туры в качестве экономии времени.
Наиболее часто в санаториях пользуются услугами СПА и программами похудения (27%), обследования и профилактики (24%), а также 15% респондентов выбирают медтуризм для поддержания здоровья, 13% — для услуг косметолога, и 11% — для стоматолога.
Самыми популярными направлениями оздоровительных туров стали Черноморское побережье (37%), Кавказские Минеральные Воды (21%), Москва и Московская область (18%) и Санкт-Петербург (12%).
Ранее РИАМО сообщал, что В Нижегородской области этим летом откроются 1100 лагерей и санаториев для детей. Отдохнуть в них смогут всего 119 тыс. детей.