Политолог Артур Атаев: теперь Эрдоган может как с серьезным отрывом выиграть, так и проиграть

Но на президентских выборах все не так однозначно. Реджеп Эрдоган набрал примерно те же самые 49%, но этого оказалось недостаточно для победы в первом туре. Кылычдароглу удалось собрать протестный электорат и получить около 45% голосов. Теоретически Эрдоган еще может добрать необходимые голоса за счет итогов голосования турков в других странах, но это все же маловероятно. Поэтому страну ожидает второй тур, который пройдет через две недели. Напомним, для победы в первом туре кандидат в президенты должен был набрать 50% плюс один голос. Сам Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах главы государства.