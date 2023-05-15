Политолог Артур Атаев: теперь Эрдоган может как с серьезным отрывом выиграть, так и проиграть

Первый тур выборов президента Турции завершился двойственно. С одной стороны, президент Реджеп Эрдоган победил, с другой — 28 мая предстоит второй, решающий тур голосования. По мнению российского политолога Артура Атаева, победа действующего лидера Турецкой Республики все-таки выглядит более реалистично.
Напомним, 14 мая в Турции прошли общенациональные выборы в парламент, а также первый тур голосования по выборам президента. С парламентскими выборами все уже ясно — правящая в стране «Партия справедливости и развития» останется правящей. Возглавляемая ею коалиция «Республиканский альянс» получила 49% голосов — а значит, будет контролировать 322 из 600 мест в парламенте. У главного оппозиционного блока, «Народный альянс», во главе с лидером Народно-республиканской партии Кемалем Кылычдароглу, 35% голосов — то есть, 212 мест. Остальные мандаты ушли курдам и другим оппозиционным силам.
Но на президентских выборах все не так однозначно. Реджеп Эрдоган набрал примерно те же самые 49%, но этого оказалось недостаточно для победы в первом туре. Кылычдароглу удалось собрать протестный электорат и получить около 45% голосов. Теоретически Эрдоган еще может добрать необходимые голоса за счет итогов голосования турков в других странах, но это все же маловероятно. Поэтому страну ожидает второй тур, который пройдет через две недели. Напомним, для победы в первом туре кандидат в президенты должен был набрать 50% плюс один голос. Сам Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах главы государства.
В России за турецкими выборами пристально следят, называя их чуть ли не главным зарубежным событием мая. По мнению политологов, во многом потому, что от исхода этих выборов отчасти зависит расклад сил вокруг спецоперации РФ на Украине. Ведь позиция Турции влияет и на доступность «параллельного импорта», и на ситуацию вдоль российских границ на Кавказе, и на наличие у Киева новых систем вооружений. Поэтому для России крайне важно, кто победит на турецких выборах.
Как сообщил корреспонденту ФАН российский политолог, замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев, шансы Реджепа Эрдогана на победу все-таки выглядят предпочтительнее.
«Сейчас делать прогнозы на второй тур президентских выборов крайне сложно. Дело в том, что турецкое общество порой ведет себя непредсказуемо. На мой взгляд, Реджеп Эрдоган теперь может как с серьезным отрывом выиграть, так и проиграть. Тем более, что кандидат от партии «Альянс АТА» Синан Оган, получивший 5,2% голосов, уже призвал своих сторонников голосовать за оппозиционера Кылычдароглу», — указал аналитик.
Тем не менее, продолжил он, большинство турецкого социума все-таки прекрасно видит, что из себя представляет Запад, который стоит за спиной у Кылычдароглу.
«Многие турки видят и то, какие «бонусы» тот же самый Запад несет тем государствам, которые он контролирует. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что в конечном счете Реджеп Эрдоган одержит победу, пусть и с небольшим перевесом, — прогнозирует аналитик. — При этом стоит напомнить, что действующий президент Турции — все-таки не пророссийский, а именно протурецкий политик. Впрочем, и оппозиция во главе с Кылычдароглу может на словах декларировать свое желание отказаться от сотрудничества с Россией. Но в нынешних экономических условиях, в которых находится Турция, это в принципе невозможно».
По словам политолога, любой разрыв связей с Россией нанесет серьезнейший удар по турецкой экономике.
«При этом сам Эрдоган — это, прежде всего, ситуационный партнер России. Да, как верно указал президент РФ Владимир Путин, он всегда держит данное им слово, являясь в этом плане одним из немногих мировых лидеров. Но нужно четко зафиксировать, что на первом месте для Эрдогана — всегда интересы Турции, он никогда не станет проводить откровенно пророссийскую политику ни в мире, ни в самой Турции. Эрдоган — проводник прежде всего пантюркисткой политики в регионе и мире, но, как проверенный партнер, он все-таки более выгоден России», — заключил Артур Атаев.
Напомним, как заявили 15 мая российские СМИ, если действующий президент Турции сохранит власть и одержит победу на выборах, то его отношения с Западом серьезно усложнятся. Ранее, в 2016-м, США и ЕС уже пытались свергнуть режим Эрдогана, организовав попытку госпереворота в Турции. Тогда турецкий лидер «спустил ситуацию на тормозах». Но на этот раз Эрдоган вряд ли простит Западу что-либо подобное. А значит, его отношения с Россией только окрепнут, и наша страна получит хоть и непростого, но предсказуемого партнера на своих южных границах.