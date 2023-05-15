Блогер Манукян поинтересовался, почему нет правовых последствий на «шутки» Максима Галкина

Юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) решил оспорить решение Минюста о включении в реестр иноагентов, дело рассмотрит Замоскворецкий суд. В ответ на этот шаг журналист и блогер Вадим Манукян задался вопросом, почему до сих пор артист не понес никакого наказания за «шутки» о «голове Скабеевой» и порочащие Россию выказывания.
По его мнению, не ощутив должных правовых последствий Галкин почувствовал себя безнаказанным, поэтому набрался смелости и решил оспорить статус иноагента. Как высказался Манукян в разговоре с корреспондентом ФАН, отсутствие реакции порождает вседозволенность, следующий шаг в пропасть — это снять с юмориста статус иноагента и с распростертыми объятиями встретить «блудного сына», глядишь там и остальные за ним подтянутся. Однако блогер все же выразил надежду, что попытки Галкина скинуть с себя вполне заслуженное позорное клеймо иноагента не увенчаются успехом и ответная реакция российских властей убедительно даст понять — предателям здесь нет места.
«У меня вопрос. А чем закончилась проверка по заявлению блогера Авакяна, который указывал о фактах возможного уголовного преступления со стороны этого иноагента после Бучи? Еще интересно узнать, а были ли какие-либо правовые последствия на «шутку» о «голове Скабеевой»? Если в правовом поле никакой реакции на эти эпизоды не было, то вопросов становится еще больше. А вообще, отсутствие реакции на возможные противоправные действия рождает вседозволенность. Вот теперь «юмористу» уже и статус иноагента жмет, и не только ему. Так что, получается, давайте снимем теперь с них эти статусы и с дорогой душой всю эту тусовку пустим обратно? Надеюсь, что ответ на эти заявления с просьбой снять статус иноагента будет более чем убедительным», — прокомментировал журналист.
Ранее Вадим Манукян оценил финал песенного конкурса «Евровидение» и рассказал о впечатлении от выступления украинских звезд. По словам Манукяна, Андрей Данилко (Верка Сердючка) на протяжении последних нескольких лет негативно высказывается о России – стране, в которой он обрел популярность. Но апофеозом стало его выступление на фестивале. Верка Сердючка исполнила песню Lasha Tumbai, однако во время припева вместо Lasha Tumbai артист пел Russia Goodbye. То есть, когда Данилко несколько лет назад строил из себя оскорбленную невинность, рассказывая, что не пел «Раша гудбай», он откровенно врал.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами