Блогер Манукян поинтересовался, почему нет правовых последствий на «шутки» Максима Галкина

Ранее Вадим Манукян оценил финал песенного конкурса «Евровидение» и рассказал о впечатлении от выступления украинских звезд. По словам Манукяна, Андрей Данилко (Верка Сердючка) на протяжении последних нескольких лет негативно высказывается о России – стране, в которой он обрел популярность. Но апофеозом стало его выступление на фестивале. Верка Сердючка исполнила песню Lasha Tumbai, однако во время припева вместо Lasha Tumbai артист пел Russia Goodbye. То есть, когда Данилко несколько лет назад строил из себя оскорбленную невинность, рассказывая, что не пел «Раша гудбай», он откровенно врал.