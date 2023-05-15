Неонатолог Мурзина: грудное вскармливание может быть смертельно опасно для некоторых младенцев

Грудное молоко может быть противопоказано при кормлении новорожденных с некоторыми патологиями, рассказала врач-неонатолог АО «Медицина» Оксана Мурзина.
Для выявления таких заболеваний проводится анализ крови, которую берут из пяточки младенца после рождения. При некоторых заболеваниях грудное вскармливание может привести к проблемам со здоровьем у ребенка, отметила эксперт. По ее словам, в список таких нарушений входят энзимопатии (например, галактоземия и фенилкетонурия), передающиеся по наследству.
«Если вдруг выявляется положительный результат на какое-то из этих заболеваний, то кормить ребенка грудью нельзя совсем», — цитирует неонатолога «Газета.Ru».
Также от грудного вскармливания ребенка стоит отказаться матерям, которые принимают некоторые виды лекарств: антибиотики, цитостатики, гормоны. Такие препараты могут попасть с молоком в организм малыша и стать причиной нарушений его развития, подчеркнула Мурзина.
Ранее компания Ростех представила на выставке в Ташкенте мобильный инкубатор для недоношенных младенцев. Устройство позволит обеспечить безопасность новорожденных при необходимости их транспортировки, сообщала Национальная служба новостей.