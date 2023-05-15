Неонатолог Мурзина: грудное вскармливание может быть смертельно опасно для некоторых младенцев

Для выявления таких заболеваний проводится анализ крови, которую берут из пяточки младенца после рождения. При некоторых заболеваниях грудное вскармливание может привести к проблемам со здоровьем у ребенка, отметила эксперт. По ее словам, в список таких нарушений входят энзимопатии (например, галактоземия и фенилкетонурия), передающиеся по наследству.