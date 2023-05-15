Около трети россиян не признают спорт как профессию

Около 70% опрошенных россиян заявили, что регулярные занятия спортом помогают добиваться успеха в другой деятельности. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование компании hh.ru.
Служба исследования сервиса по поиску работы и персонала проводила опрос, в результате которого стало известно, насколько привлекает карьера спортсменов соискателей, и помогает ли спорт в других сферах.
Отмечается, что 80% респондентов считают, что спорт способствует достижению целей, 58% — что он делает человека выносливее, и лишь 12% выразили мнение, что спорт является лишь статусом.
Около 55% участников опроса сказали, что спорт как профессиональная деятельность требует больших временных затрат, более 35% думают, что тренировки отвлекают от рабочих задач. Около 59% видят спорт как карьеру.
Примечательно, что более половины респондентов назвали сборную РФ по фигурному катанию самой профессиональной среди других видов спорта.
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