С начала специальной военной операции дроны-камикадзе «Ланцет» успешно поразили не менее 229 целей

Барражирующие боеприпасы компании ZALA Aero зарекомендовали себя в ходе СВО с самой лучшей стороны.
Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины превратилась, по сути, в настоящую «войну дронов». При этом значительную часть используемых противоборствующими сторонами на украинском театре боевых действий беспилотников составляют дроны-камикадзе кустарного и заводского производства. Наиболее эффективными из числа последних оказались российские аппараты семейства «Ланцет».
БПЛА для поражения подвижных целей
Дроны-камикадзе, они же барражирующие боеприпасы, представляют собой запускаемые как с поверхности земли, так и с воздушных и морских носителей беспилотные летательные аппараты, оснащенные чаще всего осколочно-фугасной боевой частью.
Такие беспилотники, совмещающие функции разведки, наблюдения и поражения, способны продолжительное время кружить над полем боя, сохраняя готовность к почти мгновенному нанесению высокоточного удара. Тем самым заметно сокращается временной цикл «обнаружение-поражение», что может иметь решающее значение в условиях современных боевых действий.
Уступая по ряду тактико-технических характеристик ударным дронам, несущим управляемое ракетно-бомбовое вооружение, барражирующие боеприпасы, как правило, отличаются более простой, а значит и более дешевой конструкцией.
Создателями «Ланцета», а равно и его предшественника – барражирующего боеприпаса «КУБ –БЛА» стала компания ZALA Aero (входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех»). Широкой общественности новый беспилотник ZALA Aero впервые был представлен в июне 2019 года. Точнее российская компания представила сразу две модели «Ланцетов», различающиеся между собой взлетной массой (5 и 12 кг) и габаритами.
Оснащенный электродвигателем, «Ланцет», точно так же, как и «КУБ-БЛА», сочетал бесшумность в полете с простотой обслуживания на земле. Запускался новый беспилотник ZALA Aero с малогабаритной пусковой установки, способной разместиться в кузове обычного пикапа. Процесс подготовки беспилотника к запуску из положения «с марша», сам запуск БПЛА и последующий уход машины, оборудованной пусковой установкой, с места запуска, занимал менее пяти минут.
В случае необходимости находящийся на земле оператор «Ланцета» мог передать управление беспилотником оператору, находящемуся в воздухе на борту самолета или вертолета. Кроме того, поднятый в небо дрон-камикадзе с помощью принципов каскадной ретрансляции был способен обмениваться данными с самолетом-разведчиком, либо с другими беспилотниками. Это резко снижало эффективность задействованных против «Ланцета» средств РЭБ вероятного противника.
«Ланцет» продемонстрировал способность барражировать в воздухе, ведя разведку, а также ожидая приказов «Атака» или «Отбой», до 40 минут. Согласно открытым данным, максимальная дальность полета «Ланцета» достигала 60-70 км.
Основными конструктивными отличиями «Ланцета» от «КУБ-БЛА» являлись аэродинамическая схема с двумя X-образными наборами плоскостей (позволявшая беспилотнику выходить в атаку с любой стороны и под любым углом), а также наличие двух систем наведения — координатной, использующей оптико-электронные средства и комбинированной с телевизионным каналом наведения. В отличие от человека, управлявшего «КУБ-БЛА», оператор «Ланцета» имел возможность:
— осуществлять визуальный контроль точности попадания;
— даже уже после выхода беспилотника в атаку отменить нанесение удара и увести снаряд в сторону;
— поражать не только статичную, но и движущуюся цель.
Последний пункт в этом перечне в совокупности с приличной дальностью полета «Ланцета» превратил российский барражирующий боеприпас в настоящий кошмар для военной техники ВСУ.
229 подтвержденных результативных атак
Как правило, российские «Ланцеты» действовали в «творческом тандеме» с разведывательными беспилотниками, созданными все той же ZALA Aero. Операторы «разведчика» отвечали за поиск цели, выдачу целеуказания и объективный контроль результатов атаки. Соответственно, операторы барражирующего боеприпаса, после получения целеуказания, непосредственно наносили удар по обнаруженной «разведчиком» цели.
Разумеется, операторам «разведчиков» и дронов-камикадзе потребовалось какое-то время на то, чтобы отработать все тонкости взаимодействия, да и ОПК России, будем честными, не сразу смог насытить войска минимально необходимым количеством «Ланцетов». Обе эти задачи удалось решить приблизительно к концу ноября 2022 года. После чего «Ланцеты» устроили в ближайшем тылу украинцев настоящий погром буксируемой артиллерии, САУ и подвижных радиолокационных станций контрбатарейной борьбы ВСУ.
Чтобы спастись от дронов-камикадзе Вооруженных сил Российской Федерации, украинские артиллеристы стали окружать свою технику специальными щитами-экранами, призванными принять на себя удар «Ланцета». Однако телевизионный канал наведения российского беспилотника и аэродинамическая схема дрона, позволявшая «Ланцету» выходить в атаку с любой стороны и под любым углом, свели на нет все ухищрения противника. «Ланцеты» раз за разом продолжали «выносить» свои цели.
Показательная деталь. Официально ВСУ получили из-за границы не менее 162 155-мм буксируемых гаубиц M777 американского производства. Основываясь на анализе опубликованных материалов, можно смело констатировать, что из этих 162 «трех топоров» уже не менее 80 уничтожены «Ланцетами».
Под «раздачу» наших дронов-камикадзе попадали не только артиллерия, но и минометы, РСЗО, ЗРК, бронетехника, автотранспорт, катера, склады с боеприпасами и командные пункты противника. Бывали даже случаи, когда операторам российских барражирующих боеприпасов удавалось «обнулить» целое подразделение ВСУ! Так, в частности, произошло на херсонском направлении весной этого года с дивизионом ЗРК С-300, который украинское командование неосмотрительно решило подтянуть поближе к передовой.
Во избежание голословности, перейду к цифрам. Согласно данным сайта Lostarmour.info, посвященного фактическому (с привлечением данных фотофиксации и геолокации) подсчету уничтоженной военной техники, к 15 мая 2023 года на основании только открытой информации было зафиксировано 264 атак «Ланцетов». Из них 229 оказались результативными, то есть закончившимися уничтожением (116 атак) и повреждением (113 атак) целей. Подчеркну еще раз – эти подсчеты были сделаны исключительно на основании открытой информации. В реальности с начала СВО «Ланцеты», разумеется, поразили целей куда больше, чем указано в выкладках Lostarmour.info. Этот вывод легко подтверждается тем незамысловатым фактом, что ранее не публиковавшиеся видеоролики, демонстрирующие атаки «Ланцетов», «всплывают» в сети чуть ли не каждый день.
Например, вчера вечером в Telegram-канале появилось видео работы «Ланцетов», использующихся бойцами ЧВК «Вагнер». В этом ранее не публиковавшемся ролике было показано сразу 8 случаев результативного «ланцетирования» противника в окрестностях Артемовска.
Атака №1 – оператор «Ланцета» загнал дрон-камикадзе в самое слабозащищенное место 155-мм САУ Krab польского производства — корму. Подрыв боевой части беспилотника привел к возгоранию боекомплекта САУ и его почти мгновенной детонации.
Атака №2 – «Ланцет» врезается в заднюю часть другого «Краба». Взрыв – пожар – детонация боекомплекта.
Атака № 3 – вновь Krab. Вновь траектория БПЛА с ярким «финишем» в корме САУ ВСУ. Вновь взрыв – пожар – детонация боекомплекта.
Атака №4 – «Ланцет» влетает точно в казенную часть 155-мм буксируемой гаубицы M777 американского производства.
Атака №5 – барражирующий боеприпас поражает очередной Krab спереди слева в башню. Над САУ поднимаются столб дыма. Понятно, что даже если самоходная артустановка и не уничтожена, то она надолго вышла из строя.
Атака № 6 – «Ланцет» бьет слева в башню уже шестой Krab. Результат как у атаки №5.
Атака № 7 – дрон-камикадзе поражает украинскую РСЗО «Буревій» точно в направляющие. Последовавшая вслед за этим детонация 16 единиц 220-мм реактивных снарядов разносит пусковую установку в клочья.
Атака № 8 – второй «Буревій» ВСУ превращается в ослепительный огненный «цветок».
Итого – 8 атак и 8 пораженных целей, стоимость которых кратно превосходит таковую у «Ланцетов», израсходованных операторами БПЛА «Ланцетов». Это ли не показатель эффективности российских барражирующих боеприпасов? Конечно – показатель, и еще какой! Барражирующие боеприпасы компании ZALA Aero зарекомендовали себя в ходе СВО с самой лучшей стороны.
С 17 по 20 мая в Минске будет проводиться международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2023. Концерн «Калашников» уже анонсировал в ней свое участие. Вряд ли я ошибусь, если предположу, что одной из тем, которые участники выставки станут обсуждать с «калашниковцами», станет вопрос оснащения армий ряда наших союзников по ОДКБ таким проверенным в бою вооружением, как «Ланцет».