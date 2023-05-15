С начала специальной военной операции дроны-камикадзе «Ланцет» успешно поразили не менее 229 целей

Во избежание голословности, перейду к цифрам. Согласно данным сайта Lostarmour.info, посвященного фактическому (с привлечением данных фотофиксации и геолокации) подсчету уничтоженной военной техники, к 15 мая 2023 года на основании только открытой информации было зафиксировано 264 атак «Ланцетов». Из них 229 оказались результативными, то есть закончившимися уничтожением (116 атак) и повреждением (113 атак) целей. Подчеркну еще раз – эти подсчеты были сделаны исключительно на основании открытой информации. В реальности с начала СВО «Ланцеты», разумеется, поразили целей куда больше, чем указано в выкладках Lostarmour.info. Этот вывод легко подтверждается тем незамысловатым фактом, что ранее не публиковавшиеся видеоролики, демонстрирующие атаки «Ланцетов», «всплывают» в сети чуть ли не каждый день.