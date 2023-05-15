Власти Марий Эл назвали причину участившихся случаев гибели лосей

По словам специалиста, данное явление связано с тем, что в это время года взрослой жизнью начинают жить молодые особи, которые родились в минувшем году, пишет ИА «МедиаПоток». До сих пор лосята находились под родительским присмотром, но теперь пришло время самостоятельной жизни.