Власти Марий Эл назвали причину участившихся случаев гибели лосей

Случаи гибели лосей участились в Марий Эл в последнее время. О причинах этого явления рассказал Госинспектор республиканского Департамента животного мира Игорь Мурзаев.
По словам специалиста, данное явление связано с тем, что в это время года взрослой жизнью начинают жить молодые особи, которые родились в минувшем году, пишет ИА «МедиаПоток». До сих пор лосята находились под родительским присмотром, но теперь пришло время самостоятельной жизни.
Оставшись одни, молодые животные начинают обследовать территорию обитания. Они бродят везде, выходят на автотрассы, на окраины нп. В мае-июне отмечается самое большое количество аварий с лосями на дорогах, заявил специалист.
Одно их последних происшествий с гибелью молодого лося зафиксировали на днях в Йошкар-Оле. Здесь мертвого зверя нашли у СОШ №23. Вероятно, животное испугалось машины и на полном ходу ударилось о бетонный столб забора, сообщил Мурзаев.