Политолог Простаков спрогнозировал в Турции повторение сценария «цветной революции»

После подсчета всех бюллетеней на выборах в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов, незначительно опередив своего оппонента Кемаля Кылычдароглу. Итоги первого тура голосования прокомментировал политический аналитик Сергей Простаков.
В беседе с ИА «Новороссия» эксперт отметил, что победа любого из кандидатов в первом туре была бы воспринята сторонниками его противника как нелегитимная. Это могло бы привести к волнениям с непредсказуемыми последствиями. В настоящее время такой сценарий отложен.
Однако, добавил политолог, его отсрочка вовсе не делает его менее возможным. Противоречия в турецком обществе на фоне непростой экономической ситуации достаточно велики. Учитывая явные симпатии Запада к противнику действующего президента, вполне можно спрогнозировать очередную попытку повторения в Турции сценария «цветной революции», заключил эксперт.