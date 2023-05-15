Политолог Простаков спрогнозировал в Турции повторение сценария «цветной революции»

В беседе с ИА «Новороссия» эксперт отметил, что победа любого из кандидатов в первом туре была бы воспринята сторонниками его противника как нелегитимная. Это могло бы привести к волнениям с непредсказуемыми последствиями. В настоящее время такой сценарий отложен.