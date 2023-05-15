Дагестанский боец UFC Магомедов сравнил жизнь в России и Германии

Магомедом сказал, что в Германии огромная проблема с бумажной волокитой. Он уточнил, что переезжал в стране каждые два-три года, и каждый раз ему необходимо было разбираться с огромным количеством документов. Вдобавок он уточнил, что в России разбираться с бумагами легче, чем в ФРГ.