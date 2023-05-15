Дагестанский боец UFC Магомедов сравнил жизнь в России и Германии

Дагестанский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Абусупьян Магомедов рассказал о минусах жизни в Германии, которую он представляет на турнирах, передает «Спорт-Экспресс».
Магомедом сказал, что в Германии огромная проблема с бумажной волокитой. Он уточнил, что переезжал в стране каждые два-три года, и каждый раз ему необходимо было разбираться с огромным количеством документов. Вдобавок он уточнил, что в России разбираться с бумагами легче, чем в ФРГ.
«Это просто, не знаю... Они любят бумагу, даже просто рекламой могут тебя так закидать, что за месяц несколько килограммов будет», — сказал боец.
Ранее РИАМО сообщал, что российский боец UFC Сергей Павлович досрочно победил американца Кертиса Блейдса в главной схватке турнира. Встреча закончилась техническим нокаутом (ТКО) в первом раунде.