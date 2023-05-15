Православные старцы давно предрекли конфликт на Украине, заявил председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.
Владыка сослался сразу на несколько пророчеств. Их авторами являются православные старцы, которые являются настоящим сокровищем, институтом внутри церкви. Такие духовники «настолько соединились с богом», что прошлое и настоящее для них приоткрывается, подчеркнул священнослужитель.
По его словам, старцы еще во второй половине XX века предупреждали о конфликте на Украине. Так, причисленный к лику святых священнослужитель Русской православной церкви Лаврентий Черниговский предрек раскол и попытки вбить клин между Россией и ее соседями.
«Он говорил о том, что России, Украине и Белоруссии нужно обязательно держаться вместе, несмотря на то, что их будут разделять», — подчеркнул митрополит в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».
Во времена СССР подобные пророчества вызывали сомнения. Однако потом стало появляться все больше откровений, заслуживающих самого высокого доверия духовных людей, добавил владыка. Например, умерший еще в 2002 году схиархимандрит Зосима Сокур предупреждал, что «кругом будет беснование», но Россия устоит.
«Даже силы антихриста не одолеют Русской православной церкви», — цитирует его председатель патриаршего совета по культуре.
Развернутая киевским режим кампания против Украинской православной церкви (УПЦ) является одними из этапов формирования Речи Посполитой. С таким заявлением ранее выступил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.