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Представитель Кремля Песков заявил, что Россия с уважением отнесется к выбору президента турецким народом

Политика
Представитель Кремля Песков заявил, что Россия с уважением отнесется к выбору президента турецким народом

Москва рассчитывает на расширение сотрудничества с Анкарой при победе на выборах президента Турции любого из кандидатов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политик подчеркнул, что Россия уважает выбор турецких граждан и с уважением отнесется к результатам демократического процесса.

Комментируя информацию о вмешательстве США в избирательный процесс, Песков отметил способность Турции пресечь любые попытки подобных действий. По его словам, Анкара в состоянии обеспечить соблюдение всех мер защиты процесса выборов.

Ранее Национальной службе новостей стало известно, что Центризбирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней во время подсчета голосов.
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