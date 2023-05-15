Представитель Кремля Песков заявил, что Россия с уважением отнесется к выбору президента турецким народом

Москва рассчитывает на расширение сотрудничества с Анкарой при победе на выборах президента Турции любого из кандидатов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Политик подчеркнул, что Россия уважает выбор турецких граждан и с уважением отнесется к результатам демократического процесса.
Комментируя информацию о вмешательстве США в избирательный процесс, Песков отметил способность Турции пресечь любые попытки подобных действий. По его словам, Анкара в состоянии обеспечить соблюдение всех мер защиты процесса выборов.
Ранее Национальной службе новостей стало известно, что Центризбирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней во время подсчета голосов.