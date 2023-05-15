World Rowing одобрила смену гражданства российским спортсменам Пракатень и Пименову

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) одобрила заявку российских спортсменов Анны Пракатень и Никиты Пименова на смену спортивного гражданства. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе организации.
Об этом заявил глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. Пракатень перейдет в сборную Сербии, а Пименов — в сборную Узбекистана.
«Да, это так, Пракатень за Узбекистан, Пименов за Сербию», — отметил Свирин.
Ранее РИАМО сообщал, что футболист ФК «Краснодар» Жоау Батчи из Анголы не исключает получение гражданства России. На данный момент спортсмен не думает об этом на серьезном уровне, однако допускает такую возможность.