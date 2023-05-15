Минобороны Молдавии сообщило о прибытии председателя военного комитета НАТО Бауэра

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр прибыл в Кишинев с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Молдавии.
В рамках своей поездки он проведет встречи с руководителями Минобороны и генштаба Молдавии. Также Бауэр встретится с представителями парламентской комиссии по национальной безопасности.
«Делегация во главе с председателем Военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) адмиралом Робертом Бауэром находится с официальным визитом в Кишиневе с 15 по 17 мая», — сообщило ведомство.
Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Балтийское море стало «озером НАТО». Он добавил, что данный факт многое меняет в стратегическом плане, пишет Национальная Служба Новостей.