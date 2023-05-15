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Минобороны Молдавии сообщило о прибытии председателя военного комитета НАТО Бауэра

Политика
Минобороны Молдавии сообщило о прибытии председателя военного комитета НАТО Бауэра

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр прибыл в Кишинев с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Молдавии.

В рамках своей поездки он проведет встречи с руководителями Минобороны и генштаба Молдавии. Также Бауэр встретится с представителями парламентской комиссии по национальной безопасности.

«Делегация во главе с председателем Военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) адмиралом Робертом Бауэром находится с официальным визитом в Кишиневе с 15 по 17 мая», — сообщило ведомство.

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Балтийское море стало «озером НАТО». Он добавил, что данный факт многое меняет в стратегическом плане, пишет Национальная Служба Новостей.
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