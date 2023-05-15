Россияне назвали руководство и коллег главными причинами стресса на работе

Компания SuperJob провела исследование и выяснила, что за последние два года у россиян изменились главные причины стресса на работе. Результаты опроса опубликованы на сайте сервиса по поиску работы.
Сервис проводил исследование в 380 населенных пунктах страны. Авторы поинтересовались мнением 1600 человек старше 18 лет, которые имеют постоянную работу.
По данным опроса, 14% участников сообщили, что их раздражает поведение коллег. Два года назад эту причину озвучили лишь 11%. Среди источников стресса по прежнему лидирует руководство — 15%. При этом в 2021 году их доля составляла 22%.
Также опрошенные жалуются на отсутствие профессионализма у других сотрудников и начальников (7%), низкие заработные платы (5%), плохо сформулированные задачи и невыполнимые дедлайны (4%), сверхнагрузка и недостойное поведение клиентов (3%), а также неотлаженный рабочий процесс (2%).
Отмечается, что женщины чаще сталкиваются с плохим отношением руководителей. Также они ссорятся с коллегами. В то же время мужчины больше страдают от непрофессионализма партнеров.
Ранее стало известно, что каждый пятый работодатель требует от «удаленщиков» данные о местонахождении.