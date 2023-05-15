Обгоревшее тело женщины обнаружили спасатели на месте пожара в Ленобласти

Кроме того, с места пожара отвезли в больницу ее 50-летнего сожителя и неизвестного мужчину среднего возраста с ожогами различной степени. Отмечается, что отапливали деревянный дом дровяной печью. В настоящее время полицейские занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Тело направлено в морг на судмедэкспертизу.