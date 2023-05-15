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Митрополит Тихон рассказал о регулярных встречах Путина со священнослужителями

Общество
Митрополит Тихон рассказал о регулярных встречах Путина со священнослужителями

Митрополит Тихон Шевкунов дал интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак». Затронув тему светской власти он объяснил, почему президент России Владимир Путин говорит о важном со священнослужителями.

По мнению гостя студии, в администрации политика действительно прислушиваются к духовенству. Его представители нередко встречаются с главой государства и обсуждают проблемы профильного направления.

В некоторых случаях Владимиру Путину хочется поговорить о жизни. По мнению митрополита, те, в чьих руках сосредоточена власть, испытывают нехватку в подобном общении. На своих плечах они несут колоссальную ответственность.

«Люди на самой высоте очень одиноки», — подчеркнул он.

Шевкунов отметил, что поговорить с политиком удается не всегда. Только иногда глава государства находит время для визита. В такие моменты он интересуется в том числе и жизнью монастыря.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев высказался о нападении на Кремль. Он подчеркнул, что этот акт был бессмысленным.
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