Митрополит Тихон рассказал о регулярных встречах Путина со священнослужителями

Митрополит Тихон Шевкунов дал интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак». Затронув тему светской власти он объяснил, почему президент России Владимир Путин говорит о важном со священнослужителями.
По мнению гостя студии, в администрации политика действительно прислушиваются к духовенству. Его представители нередко встречаются с главой государства и обсуждают проблемы профильного направления.
В некоторых случаях Владимиру Путину хочется поговорить о жизни. По мнению митрополита, те, в чьих руках сосредоточена власть, испытывают нехватку в подобном общении. На своих плечах они несут колоссальную ответственность.
«Люди на самой высоте очень одиноки», — подчеркнул он.
Шевкунов отметил, что поговорить с политиком удается не всегда. Только иногда глава государства находит время для визита. В такие моменты он интересуется в том числе и жизнью монастыря.
Ранее дизайнер Артемий Лебедев высказался о нападении на Кремль. Он подчеркнул, что этот акт был бессмысленным.