Турцию ждет второй тур выборов президента, но парламент уже за Эрдоганом

В минувшие выходные в Турции завершились президентские и парламентские выборы. Альянс действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана получил большинство депутатских кресел в Великом национальном собрании. Однако сам он не смог сразу набрать 51% бюллетеней в свою пользу, чтобы занять пост главы государства еще на один срок.
Поэтому страна будет вынуждена пойти на второй тур голосования, который состоится 28 мая. Но теперь избиратели будут выбрать лишь между двумя кандидатами — действующим президентом и претендентом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
Глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Ахмет Йенер объявил, что после подсчета большей части бюллетеней действующий лидер получил 49,49% голосов, его главный конкурент — 44,88%, а два других кандидата — Синан Оган и Мухаррем Индже — по 5,29% и 0,43 соответственно.
Получилось так, что Эрдоган набрал на 2,6 млн голосов больше, чем его главный соперник Кылычдароглу.
Явка на выборах составила 87%. Стоит отметить, что голосование в стране прошло без особых проблем и нарушений. Данный факт подтвердили как власти, так и оппозиционные силы.
Однако ночь после плебисцита оказалась более напряженной, чем день. Турецкая оппозиция обвинила власти в намеренном затягивании подсчетов. Мэры Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваш несколько раз за вечер выходили к гражданам с заявлениями о том, что Кылычдароглу, по их подсчетам, лидировал в гонке и набирал более 50% голосов, тем самым опередив Эрдогана.
Кроме того, оппозиционные деятели выступали с критикой источников, публиковавших иную информацию. Так, они обвиняли агентство Anadolu в спекуляции фактами и манипуляциях цифрами. Такого рода скандалы несколько обострили ситуацию.
Ближе к полуночи и Эрдоган, и Кылычдароглу призвали своих сторонников сохранять бдительность в местах, где подсчитывались голоса, и не покидать избирательные участки.
В 02:00 ночи действующий президент в Анкаре выступил перед своими сторонниками:
«Турция еще раз доказала, что она входит в число ведущих демократий мира благодаря своей приверженности к выражению национальной воли, свободе граждан в их политическом выборе», — заявил Эрдоган.
При этом президент добавил, что верит в свое переизбрание, однако подчеркнул, что поддержит решение провести второй тур, если турецкий народ того захочет.
«Мы знаем, что у нас есть явное преимущество, но мы ждем проявления национальной воли, поскольку официальные результаты еще не ясны. Победителем этих выборов, несомненно, является наша страна и наш народ. Мы доказали это рекордной явкой», — сказал Эрдоган.
Судя по парламентским выборам, оппозиционный блок не получил ожидаемого числа голосов, несмотря на поддержку курдских избирателей. Альянс правящей партии, напротив, одобряется населением больше, чем ожидалось.
Так, блок, куда входят возглавляемая Эрдоганом «Партия справедливости и развития» (ПСР), «Партия националистического движения» (ПНД) и фракция «Новое благоденствие» оказались наиболее признаны населением и получат свыше 320 из 600 мест в парламенте. При этом не менее 266 депутатских кресел (35%) в данном случае достанутся непосредственно эрдогановскому политическому объединению.
Тем самым турецкие избиратели показали, что не готовы менять курс государства и возвращаться к парламентской системе.
Оппозиционный шестипартийный политический союз в совокупности собрал около 35% голосов, а еще 10% мандатов оказалось у «Альянса труда и свободы».
Цифры указывают на то, что парламент остается за Эрдоганом и его союзниками. Что также означает, что проведение второго тура президентских выборов может лишь усилить позиции действующего национального лидера Турции.