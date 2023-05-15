Турцию ждет второй тур выборов президента, но парламент уже за Эрдоганом

Однако ночь после плебисцита оказалась более напряженной, чем день. Турецкая оппозиция обвинила власти в намеренном затягивании подсчетов. Мэры Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваш несколько раз за вечер выходили к гражданам с заявлениями о том, что Кылычдароглу, по их подсчетам, лидировал в гонке и набирал более 50% голосов, тем самым опередив Эрдогана.