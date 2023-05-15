Житель Новосибирска погиб во время пожара в садовом доме

В ночь на 14-е мая в диспетчерскую пожарной команды поступил сигнал о возгорании в садовом некоммерческом товариществе под Новосибирском. Один из домов сгорел полностью, а его хозяин погиб в огне.
Когда сотрудники пожарно-спасательного отряда прибыли на место, дом уже полностью был охвачен пламенем, сообщает сетевое издание «Сибкрай.ru». Также огонь повредил баню и теплицу.
Огнеборцы за 23 минуты полностью потушили пожар. Разбирая завалы, спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. Это был 40-летний хозяин дома. На месте работает оперативно-следственная группа и дознаватели МЧС. Точные причины и обстоятельства случившегося выясняют специалисты.