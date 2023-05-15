Относиться с пониманием, стоять на своем: депутат Гутенев о вмешательстве США в сотрудничество Ирана и России

Соединенные Штаты основывают собственное благополучие на доминировании, поэтому им так не нравится сотрудничество и все более растущие объемы торговли между РФ и Ираном. Это понятно, но не интересно, высказал свою точку зрения в разговоре с ФАН председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.