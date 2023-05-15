Относиться с пониманием, стоять на своем: депутат Гутенев о вмешательстве США в сотрудничество Ирана и России

Соединенные Штаты основывают собственное благополучие на доминировании, поэтому им так не нравится сотрудничество и все более растущие объемы торговли между РФ и Ираном. Это понятно, но не интересно, высказал свою точку зрения в разговоре с ФАН председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Американское издание 19fortyfive написало, что США и странам-единомышленникам срочно необходимо предпринять шаги по подрыву антиамериканской российско-иранской оси и противостоять ей прежде, чем американским национальным интересам будет нанесен дополнительный ущерб.
Россия и Иран преодолевают международную изоляцию, пишут авторы публикации, наращивая экономическое и внешнеполитическое сотрудничество между собой. Они якобы продают друг другу вооружение и манипулируют ценами на нефть. И все это вредит интересам СЩА.
А чего бы Вашингтон хотел вместо этого? По мнению Владимира Гутенева, для США важнее всего мировое доминирование, а для этого нужно разобщать потенциальных конкурентов.
«Я думаю, что Соединенные Штаты Америки и его европейские сателлиты прежде всего хотели бы разобщения тех стран, которые способны проводить политику в собственных национальных интересах. И в первую очередь, мне кажется, нужно говорить не только о взаимоотношениях между Россией и Ираном, а о более широком движении, которое мы видим в том числе и на примере форума стран Африки, который прошел буквально полтора месяца назад в России. В нем принимали участие большое количество представителей разных государств континента. Это также и активная работа со странами Юго-Восточной Азии, Персидского залива», — отметил депутат Госдумы.
Кроме того, напомнил он, все более и более нормализуется ситуация на межконфессиональной основе в арабском мире, что также снижает разобщенность государств.
«И это, конечно, вызывает недовольство со стороны прежде всего Соединенных Штатов Америки. Их национальный интерес, к сожалению, базируется на доминировании и агрессии. И поэтому способность России проводить собственную политику и противостоять подобной политике США вызывает у них раздражение. К этому надо относиться с пониманием, но тем не менее продолжать проводить свою политику, сотрудничая на двусторонней основе со странами, которые способны на суверенную позицию», — сказал в заключение парламентарий.
Ранее Алексей Федоров, аналитик компании «ТелеТрейд», заявил, что Западу пора признать факт утраты доминирования в мировой экономике.