«Здесь рождаются отличные люди»: блогер Артемий Лебедев рассказал о периоде «бесконечно унылой» жизни в США

Россия — самая благодатная почва не только для сельского хозяйства, но и для рождения талантливых людей. Таким мнением поделился дизайнер и блогер Артемий Лебедев в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».
Как отметил гость программы, еще недавно, по историческим меркам, отдельные жители нашей страны были подвергнуты серьезному заблуждению.
«В 1990-е годы был самый большой отток мозгов. Сколько уехало, миллионов пять, наверное? Считалось гордостью, что ты можешь покинуть “тюрьму народов” и уехать на “светлый” Запад, получить там работу в “прекрасной” Силиконовой долине и не замечать, что это место хуже, чем Мытищи. Силиконовая долина — полный треш: похоронить себя при жизни, настолько там бесконечно уныло. Самая распоследняя деревня в самой последней русской глубинке веселее, чем Силиконовая долина», — заявил дизайнер.
Артемий Лебедев также отметил, что сделал такой вывод, основываясь сугубо на личном опыте после работы в тех краях.
«Ты абсолютно отрезан от мира в глухой провинции. Это, как колония на Марсе: там ничего не происходит, тебе некуда пойти, нечего делать. Вся жизнь только на машине и в своем доме сидишь — в американской мечте, смотришь телевизор. Если у тебя хоть чуть есть энергетические потребности, пообщаться с людьми, сходить в театр, там ничего этого нет», — пояснил собеседник.
Кроме того, он добавил, что, не видит проблемы в отъезде из России некоторых соотечественников за последний год.
«Люди, которые родились здесь после развала СССР, стали востребованными профессионалами. Так и следующие родятся. Они, что, думают, здесь солончак? Ничего подобного! Здесь — самая благородная почва не только в смысле сельского хозяйства, но и в плане воспитания людей. Здесь всегда рождаются отличные люди, и дальше будут рождаться», — заключил блогер.
Ранее Артемий Лебедев разоблачил принцип русофобского нарратива Запада. По мнению дизайнера, жителям России есть чем гордиться по праву.