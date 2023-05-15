В Красноярске приступили к строительству метро

Строительство линии для скоростного наземно-подземного легкорельсового транспорта (метротрамвая) началось в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний Бамтоннельстрой-Мост, которая ведет подготовительные работы.
Компания возведет 17,2 километров подземных сооружений. В том числе речь идет о строительстве перегонных тоннелей, притоннельных сооружений и станционных комплексов.
На остановочном пункте «Улица Шахтеров» проведут работы по выносу инженерных сетей. На участке в районе улицы Молокова будут перенесены тысячи метров электрокабеля и сетей связи, а также элементов водопровода и канализации.
Гендиректор Бамтоннельстрой-Красноярск Владимир Гартига сообщил, что специалисты параллельно с этим приступят к строительству начального котлована остановочного пункта «Улица Шахтеров». Он необходим для монтажа двух тоннелепроходческих механизированных комплексов, которые будут осуществлять проходку двух перегонных тоннелей» от «Улицы Шахтеров» до остановки «Карла Маркса» (центр).
В общей сложности к работам по проекту привлекут до 9 тысячи человек. Будет задействовано 300 единиц техники.
Попытки построить метро в Красноярке были предприняты еще в 1990-х годах. Проект неоднократно размораживали и замораживали из-за проблем с финансированием.
Строительство метрополитена в Красноярске оценивается в 89 миллиардов рублей. Его реализация стала возможной благодаря инфраструктурному кредиту.