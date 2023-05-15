В Красноярске приступили к строительству метро

Гендиректор Бамтоннельстрой-Красноярск Владимир Гартига сообщил, что специалисты параллельно с этим приступят к строительству начального котлована остановочного пункта «Улица Шахтеров». Он необходим для монтажа двух тоннелепроходческих механизированных комплексов, которые будут осуществлять проходку двух перегонных тоннелей» от «Улицы Шахтеров» до остановки «Карла Маркса» (центр).