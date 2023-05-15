Политолог Алексей Кочетков: в Киеве уже привыкли «делить шкуру еще не убившего их медведя»

Украина не имеет ни достаточного количества оружия, ни намерений атаковать территорию России, заявил накануне украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга в Берлине с канцлером Олафом Шольцем. Как сообщил корреспонденту ФАН российский политолог Алексей Кочетков, этим словам нельзя верить ни на грош.
Напомним, в ходе визита Зеленского в Берлин немецких журналистов заинтересовал вопрос, как проходит подготовка к контрнаступлению ВСУ.
«Мы не атакуем территорию РФ. На это у нас нет ни сил, ни времени, а также не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать», — заявил Зеленский.
Что же касается ДНР и ЛНР, вошедших в состав РФ после референдумов, то это, по мнению Зеленского, якобы «не российская территория», а потому Киев все еще готовит там контрнаступление.
Президент Украины также отметил, что если ВСУ постигнет неудача, то сторонников мирных переговоров между Москвой и Киевом станет больше, но он надеется этого не допустить. Ранее американское издание Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона сообщила, что президент Зеленский не оставляет идею ударов по территории РФ. Причем речь идет не только о новых российских регионах.
По данным издания, сами удары планируется нанести ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на данные Киевом Западу обещания не использовать западное вооружение для ударов по России. Кроме того, Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, сообщала, что президент Украины в конце января 2023-го предлагал «атаковать Россию и занять некоторые российские приграничные города».
Как сообщил ФАН российский политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков, украинский нацизм всегда был «заточен» на территориальную экспансию.
«Все, что говорит президент Зеленский, никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит воспринимать всерьез. Не сомневаюсь, что в случае, если, не дай Бог, у украинской армии возникнет такая возможность, она и ударит по российским городам, и попытается занять какие-то из них. Веры этим людям нет никакой, и воспринимать всерьез слова о каких-то их намерениях довольно глупо», — отметил Кочетков.
По его словам, нынешние лидеры Украины представляют систему, полностью построенную на лжи, на фейках, и на тотальной фальсификации всего и вся — от событий древней истории до свежей информации о военных действиях.
«Любой представитель этой системы, включая Зеленского, что бы он ни говорил, всегда делает это с какими-то своими целями. Думаю, говоря об «отсутствии сил и желания» нападать на Россию, украинский лидер всего лишь хотел произвести позитивное впечатление на немцев. Так что это — проблемы самих немцев, но нас эта информация никак не должна интересовать», — считает аналитик.
По его словам, украинский нацизм изначально «заточен» на территориальную экспансию.
«Но дело в том, что ни наши предки, ни нынешние власти РФ никогда не предоставляли им такой возможности. Всех, кто пытался высовываться по этому поводу, всегда били наотмашь. Но, как показывает история, как только у украинских националистов появлялась такая возможность, они эту экспансию тут же начинали. У них в песнях Украина распространяется «до Дона», а псевдоисторические карты, которые они себе рисуют, их территория протянулась чуть ли не до Урала. А некоторые, особо ретивые нацисты, вообще заявляют, что им еще и Ямало-Ненецкий округ должен «исторически принадлежать». Таким образом, в Киеве уже привыкли «делить шкуру еще не убившего их медведя». Поэтому ожидать от них можно всего, чего угодно», — заключил Алексей Кочетков.
Напомним, в конце февраля 2023-го, встречаясь с главкомом ВСУ Валерием Залужным, президент Украины пожаловался, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации российских сил в Ростове». Позже, в ходе встречи с вице-премьером Украины Юлией Свириденко, он предложил «просто взорвать нефтепровод «Дружба» и разрушить промышленность Венгрии», зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, Зеленский «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».