Напомним, в конце февраля 2023-го, встречаясь с главкомом ВСУ Валерием Залужным, президент Украины пожаловался, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации российских сил в Ростове». Позже, в ходе встречи с вице-премьером Украины Юлией Свириденко, он предложил «просто взорвать нефтепровод «Дружба» и разрушить промышленность Венгрии», зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, Зеленский «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».