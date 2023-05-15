Активистка борьбы с порно обнаружила эротическое видео со своим участием

Айзекс организовала движение Not Your Porn («Это тебе не порно»), которое продвигает идею ужесточения наказания за публикацию чужих интимных изображений и видеозаписей. Авторы статьи отметили, что такой закон был принят в Великобритании. Но суда доходят лишь три процента поступающих на такие действия жалоб, подчеркнули обозреватели.