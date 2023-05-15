Активистка борьбы с порно обнаружила эротическое видео со своим участием

Активистка борьбы за права женщин, столкнувшихся с публикацией своих интимных фото, обнаружила порноролик со своим участием, сообщает Daily Mirror.
Издание пишет, что Кейт Айзекс стала жертвой злоумышленника, который изготовил поддельное видео с 30-летней женщиной в главной роли. Ролик эротического содержания был опубликован в Twitter (соцсеть заблокирована Роскомнадзором в РФ).
«Любой, кто со мной знаком, тоже решил бы, что это я. <...> Я чувствовала себя так, будто меня использовали. Этот ролик лежал в открытом доступе, его могли смотреть все желающие», — рассказала активистка журналистам.
Айзекс организовала движение Not Your Porn («Это тебе не порно»), которое продвигает идею ужесточения наказания за публикацию чужих интимных изображений и видеозаписей. Авторы статьи отметили, что такой закон был принят в Великобритании. Но суда доходят лишь три процента поступающих на такие действия жалоб, подчеркнули обозреватели.
Ранее Национальная служба новостей сообщала об аресте жительницы Москвы за съемку порно со своим сыном. Женщина со своим коллегой принуждала к сексуальным действиям своего девятилетнего ребенка.