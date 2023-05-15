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«Нам нужно бить по транспортной инфраструктуре»: аналитик Литовкин о поставках Киеву британских ЗУР и БПЛА

Армия
«Нам нужно бить по транспортной инфраструктуре»: аналитик Литовкин о поставках Киеву британских ЗУР и БПЛА

Нивелировать последствия от передачи Украине западных вооружений можно за счет разрушения транспортной инфраструктуры противника. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее британское правительство сообщило, что в ближайшие месяцы Киев получит новую партию военной помощи, в которую войдут зенитные ракеты и ударные БПЛА большой дальности.

«Это все будет доставлено в предстоящие месяцы на фоне того, как Украина готовится активизировать свое противостояние», — значится в заявлении.

Президент Зеленский в понедельник объявил, что прибыл в Лондон, где планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании.

«Нам нужно бить по транспортной инфраструктуре»: аналитик Литовкин о поставках Киеву британских ЗУР и БПЛА
«Безусловно, чем больше оружия будет у Украины, средств поражения, тем нашим ребятам на линии фронта будет труднее. Но задача нашего военного и политического руководства сделать так, чтобы никакие западные вооружения не поступали ВСУ. Это можно сделать, разрушая транспортную инфраструктуру Украины. Почему это до сих пор не делается, я не знаю», — прокомментировал ситуацию Литовкин.

По словам собеседника ФАН, защитить территорию Российской Федерации можно за счет насыщения прифронтовых городов и поселков средствами противовоздушной обороны.

«Нам нужно бить по транспортной инфраструктуре»: аналитик Литовкин о поставках Киеву британских ЗУР и БПЛА
«Кроме того помогут подразделения. Пограничные войска ФСБ, общественность, боевые отряды активных граждан, вооруженных хотя бы охотничьим оружием и системами борьбы с беспилотниками. Вот так», — заключил аналитик.

Практически все действия и решения, принимаемые режимом Владимира Зеленского для дальнейшей эскалации украинского кризиса, контролируются со стороны Британии. К такому выводу пришел российский политолог Владимир Корнилов.
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