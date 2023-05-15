Президент ФФР Мамедов оценил шансы Дериглазовой получить допуск на международные турниры

Мамедов заявил, что у Дериглазовой нет никакой возможности на данный момент получить допуск к международным турнирам. Причиной этого является звание спортсменки офицера Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, глава ФФР поделился, что FIE на данный момент все еще не отправила список допущенных фехтовальщиков по рапире и шпаге.