Президент ФФР Мамедов оценил шансы Дериглазовой получить допуск на международные турниры

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в интервью РИА Новости сказал, что у спортсменки Инны Дериглазовой нет шансов получить приглашение от Международной федерации фехтования (FIE) участвовать на турнирах из-за наличия звания офицера.
Мамедов заявил, что у Дериглазовой нет никакой возможности на данный момент получить допуск к международным турнирам. Причиной этого является звание спортсменки офицера Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, глава ФФР поделился, что FIE на данный момент все еще не отправила список допущенных фехтовальщиков по рапире и шпаге.
Прежде FIE не внесла в список спортсменов, которым можно участвовать в соревнованиях, российских олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову. Мамедов отметил, что федерация не допустила до турниров многих сильных фехтовальщиков.