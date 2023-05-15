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Глава МИД Италии Таяни: непродление зерновой сделки может привести к миграционному кризису

Политика
Глава МИД Италии Таяни: непродление зерновой сделки может привести к миграционному кризису

Непродление «зерновой сделки» может вызвать опасную волну миграции из стран Африки. Об этом заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни в общении с изданием il Messaggero.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что от данного соглашения зависят миллионы жизней. Он ожидает, что прекращение действия «зерновой сделки» спровоцирует кризис в странах центральной Африки.

«Возникнет кризис в странах центральной Африки и к югу Сахары, что вместе с войной в Судане рискует запустить очень опасную спираль на миграционном фронте», — заявил Таяни.

Глава ведомства добавил, что поставки продовольствия через Черное море является одним из основных предметов беспокойства Италии на ряду с ситуацией на ЗАЭС. Таяни рассчитывает, что Турция станет независимым посредником в данном вопросе.

Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд обсудила с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой «зерновую сделку». Они обсудили важность данного соглашения, которое позволило стабилизировать мировые рынки, пишет Национальная Служба Новостей.
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