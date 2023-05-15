В Кремле призвали ссылаться на официальные данные о недомогании Лукашенко

Никаких официальных данных из Минска относительно проблем со здоровьем у президента Белоруссии Александра Лукашенко не было, а ориентироваться надо на них. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков призвал ориентироваться на официальные сообщения. Он указал, что каких-либо официальных данных на этот счет не поступало.
«И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию», — сообщил Лукашенко.
Ранее стало известно, что Александр Лукашенко не появился на праздновании Дня флага, герба и гимна Белоруссии. Примечательно, что он не был и на других мероприятиях после 9 мая.