Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Кремле призвали ссылаться на официальные данные о недомогании Лукашенко

Политика
В Кремле призвали ссылаться на официальные данные о недомогании Лукашенко

Никаких официальных данных из Минска относительно проблем со здоровьем у президента Белоруссии Александра Лукашенко не было, а ориентироваться надо на них. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков призвал ориентироваться на официальные сообщения. Он указал, что каких-либо официальных данных на этот счет не поступало.

«И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию», — сообщил Лукашенко.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко не появился на праздновании Дня флага, герба и гимна Белоруссии. Примечательно, что он не был и на других мероприятиях после 9 мая.
Военкоры ФАН