Бывшего начальника строительной базы в Саранске оштрафовали за растрату

В Саранске под суд попал 33-летний бывший начальник строительной базы одной из крупных компаний. Мужчина был признан виновным в растрате.
Как установили органы следствия и суд, бывший начальник базы пользовался своим служебным положением и неоднократно вывозил со склада различные инструменты. Затем он продавал их частным лицам либо сдавал в комиссионные магазины, сообщают «Известия Мордовии». Нанесенный им ущерб был оценен в 94,5 тысячи рублей.
В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Саранский городской суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.