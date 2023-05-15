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Бывшего начальника строительной базы в Саранске оштрафовали за растрату

Общество
Бывшего начальника строительной базы в Саранске оштрафовали за растрату

В Саранске под суд попал 33-летний бывший начальник строительной базы одной из крупных компаний. Мужчина был признан виновным в растрате.

Как установили органы следствия и суд, бывший начальник базы пользовался своим служебным положением и неоднократно вывозил со склада различные инструменты. Затем он продавал их частным лицам либо сдавал в комиссионные магазины, сообщают «Известия Мордовии». Нанесенный им ущерб был оценен в 94,5 тысячи рублей.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Саранский городской суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
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