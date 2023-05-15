Бывшего начальника строительной базы в Саранске оштрафовали за растрату

Как установили органы следствия и суд, бывший начальник базы пользовался своим служебным положением и неоднократно вывозил со склада различные инструменты. Затем он продавал их частным лицам либо сдавал в комиссионные магазины, сообщают «Известия Мордовии». Нанесенный им ущерб был оценен в 94,5 тысячи рублей.