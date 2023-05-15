Житель Петербурга пытался убить в больнице избитую ранее возлюбленную

Житель Петербурга в Калининском районе избил свою возлюбленную в троллейбусе. Пострадавшую в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Однако 42-летний «друг» отыскал ее, нанес несколько ножевых ранений и сбежал. Вскоре он был задержан.
Как пишет интернет газета «Нева.Тудэй», в воскресенье, 14 мая, в салоне троллейбуса, который ехал по Светлановскому проспекту Северной столицы, местный житель нанес телесные повреждения 39-летней даме. В результате потерпевшую доставили в медучреждение. Но агрессор пробрался к петербурженке в приемный покой и несколько раз ударил ее ножом, после чего скрылся.
В итоге женщину в тяжелом состоянии поместили в отделение травматологии. В этот же вечер оперативники смогли задержать преступника. В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела.