Житель Петербурга пытался убить в больнице избитую ранее возлюбленную

Как пишет интернет газета «Нева.Тудэй», в воскресенье, 14 мая, в салоне троллейбуса, который ехал по Светлановскому проспекту Северной столицы, местный житель нанес телесные повреждения 39-летней даме. В результате потерпевшую доставили в медучреждение. Но агрессор пробрался к петербурженке в приемный покой и несколько раз ударил ее ножом, после чего скрылся.