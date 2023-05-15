Делегация России в Ливии заявила о готовности поддержать избирательный процесс в стране

Триполи, 15 мая. Председатель Высшей национальной избирательной комиссии (HNEC) Ливии Имад аль-Сайех принял российскую дипломатическую делегацию в Триполи, пишут арабские СМИ.
Встреча дипломатов прошла в рамках проверки готовности Комиссии организовать выборы, которые должны состояться в этом году. На совещании присутствовал временный поверенный в делах посольства РФ в регионе Джамшид Полтаев, советник ведомства Алдар Яфаров и директор по связям с общественностью Акрам Эззара.
«Российская делегация получила информацию о возможных вариантах избирательного процесса, а также о практических и технических мерах, принятых для проведения мероприятия в соответствии с международными стандартами и принципами», — заявили в HNEC.
Аль-Саех отметил, что его миссия ограничивается выполнением законов о выборах, которые переданы ливийским парламентом.
«Нам удалось обсудить опыт Российской Федерации в проведении избирательного процесса, а также механизмов и институтов, контролирующих их осуществление.», — добавил он.
Во ходе встречи посол РФ выразил готовность страны оказать поддержку выборов в североафриканской республике. Также стороны пришли к общему мнению продолжить взаимные усилия, направленные на обеспечение успеха предстоящего мероприятия.
Председатель Комитета обороны и национальной безопасности Палаты представителей Ливии Таляль Майхуб ранее прокомментировал письмо, полученное от специального посланника США в Триполи Ричарда Норланда.