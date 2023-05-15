Делегация России в Ливии заявила о готовности поддержать избирательный процесс в стране

Встреча дипломатов прошла в рамках проверки готовности Комиссии организовать выборы, которые должны состояться в этом году. На совещании присутствовал временный поверенный в делах посольства РФ в регионе Джамшид Полтаев, советник ведомства Алдар Яфаров и директор по связям с общественностью Акрам Эззара.