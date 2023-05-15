Китаец научился играть в баскетбол лопатой

Ролики, где трюкач попадает мячом в баскетбольное кольцо или в подвешенное ведро быстро завирусились в Интернете. Помимо манипуляций с крупным снарядом, Ци Чуньсинь также демонстрирует удивительную точность, бросая пинг-понговые шарики в стаканы с водой.