Китаец научился играть в баскетбол лопатой

Ци Чуньсинь с удивительной точностью забрасывает лопатой баскетбольный мяч в корзину. Благодаря своим трюкам житель китайской деревни Таншань уже обрел популярность в соцсетях по всему миру.
Ролики, где трюкач попадает мячом в баскетбольное кольцо или в подвешенное ведро быстро завирусились в Интернете. Помимо манипуляций с крупным снарядом, Ци Чуньсинь также демонстрирует удивительную точность, бросая пинг-понговые шарики в стаканы с водой.
«Я заметил, что людям нравится смотреть короткие видеоролики, и подумал, что тоже могу снимать видео в свободное время. Работая на стройке, я часть бросаю лопатой кирпичи и землю. Поэтому я и решил снять такое видео, и был удивлен, что его посмотрело так много людей», — признался Ци Чуньсинь.
В популярной китайской социальной сети Douyin мужчина уже набрал более миллиона подписчиков. Нахлынувшая популярность подталкивает его искать новые идеи для трюков.
«Мне нравится играть в мяч лопатой, и я буду продолжать это делать. Надеюсь, в будущем мое мастерство будет становиться все лучше и лучше», — уверен Чуньсинь.