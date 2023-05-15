Бренд Shein создал коллекцию одежды для хомяков

Известный бренд Shein презентовал коллекцию для хомяков. По сообщениям издания NY Post, в линейке есть одежда и аксессуары для животных.
На фото бренда заметны свитера, шапки, ободки и даже солнцезащитные очки. Также питомцы смогут насладиться удобством стульчика для кормления и гамаком. Для хомяков предусмотрен ряд игрушек.
Стоимость товаров начинается от 3,8 долларов. Стильную клетку от известного бренда можно приобрести за 189 долларов (14 590,8 рублей).
Пользователи Twitter неоднозначно восприняли новинку. Некоторые призвали не покупать вещи для хомяков. Другие отметили, что как раз искали аксессуары для питомцев.
Ранее в Минприроды представили инициативу, в которой указаны новые требования по содержанию животных. Как сообщает RT, в некоторых клетках их содержать будет нельзя.